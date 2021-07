Kokende steden worden onleefbaar

Klimaatverandering leidt er toe dat de temperaturen steeds vaker hoog oplopen. Dat is vooral een probleem aan het worden in steden waar zeer jonge, kwetsbare en oudere inwoners direct gevaar lopen.

De temperatuur in Italië stijgt dit weekend naar verwachting tot boven de 40 graden. De autoriteiten kondigen code oranje af voor onder meer de steden Rome, Florence, Bologna en de omgeving. Dat wil zeggen dat de weersomstandigheden schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, met name onder kwetsbare groepen.

In combinatie met het gevaar van virusbesmetting adviseert het ministerie van Volksgezondheid burgers dit weekeinde binnen te blijven en oudere en kwetsbare personen in de gaten te houden.

The New Statesman analyseerde deze week dat door de klimaatverandering, die zich sneller voltrekt dan verwacht, het in veel steden in de wereld te heet gaat worden om er nog te kunnen werken. Het zijn gebieden die extra gevoelig zijn voor temperatuurstijgingen omdat ze de hitte meer opnemen en vasthouden. Hittestress kan de economie fors beschadigen omdat de productiviteit daalt. Bovendien richten de hoge temperaturen schade aan de infrastructuur, zoals wegen, aan.

“Onze analyse van 30 jaar temperatuurmetingen toont dat steden wereldwijd nu 60 procent meer zeer warme dagen – waarbij de temperatuur boven de 32 graden komt – per jaar kennen dan in 2000. Het gemiddeld aantal zeer warme dagen in 255 steden steeg van 22 dagen in 2000 naar 35 in 2020. Vorig jaar kende het hoogste aantal van de afgelopen 20 jaar.”

In Beiroet bijvoorbeeld waren zeer warme dagen 30 jaar geleden nog zeldzaam en nu de norm. Tussen 1991 en 2000 ging het om gemiddeld 8,5 dag per jaar. In het voorbije decennium waren dat er 38,7 dagen. Een stijging van meer dan 350 procent. In West-Europa wordt Parijs getroffen door de hoge temperaturen. Mede daarom is burgemeester Anne Hidalgo de stad in hoog tempo aan het vergroenen. Tal van pleinen worden omgetoverd tot plantsoenen en parken.

Athene heeft nu als eerste Europese stad een hoge functionaris benoemd voor de hitte die de bevolking moet gaan beschermen tegen de gevolgen. De nieuwe hitte chef Eleni Myrivili stelt: “We hebben jaren gesproken over opwarming van de aarde maar niet veel over hitte.” De burgemeester wijst er op dat de gevaarlijke temperaturen een bedreiging vormen voor het voor de stad zo belangrijke toerisme.

Myrivili moet oplossingen vinden voor het probleem en dat betekent niet de aanschaf van zoveel mogelijk airconditioningsapparaten want die maken de opwarming door hun energieslurpen alleen maar erger. De stad heeft al een speciale app om inwoners te waarschuwen voor de hitte en adviezen te geven. Hitte wordt inmiddels al wel de nieuwe stille moordenaar genoemd.

cc-foto: Croix Rouge