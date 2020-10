Koning gaat ondanks coronacrisis naar buitenland op vakantie

In de Tweede Kamer, en ver daarbuiten, is met ontsteltenis gereageerd op het nieuws dat koning Willem-Alexander met zijn gezin per regeringsvliegtuig naar Griekenland is vertrokken om daar de herfstvakantie door te brengen. Het AD schrijft:

,,Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland’’, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, die opheldering wil van premier Rutte. ,,De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben’’, gaat hij verder. ,,Dan helpt het niet als er berichten opduiken de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.’’

De koning heeft een vakantiehuis op het Griekse vasteland waar code geel (“let op, veiligheidsrisico’s”) geldt. Voor de Griekse eilanden geldt inmiddels al code oranje. Het kabinet drukt burgers op het hart niet naar oranje gebieden te gaan en ontmoedigt reizen in het algemeen. Het devies tijdens de dinsdag afgekondigde gedeeltelijke lockdown is zo min mogelijk te reizen.

Extra pijnlijk is dat het kabinet, of in ieder geval minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, niet op de hoogte bleek te zijn van de vakantieplannen.

Het kabinetsadvies is om niet naar oranje gebieden te reizen. Deze week maakte het kabinet zelfs bekend extra maatregelen te nemen om mensen te ontmoedigen op pad te gaan. Het AD laat Noud Bex, expert in crisiscommunicatie, aan het woord die vreest dat de koning met zij reislust het draagvlak voor de coronamaatregelen ondermijnt. Hij vergelijkt de vakantiereis met de bruiloft Ferd Grapperhaus waar de coronaregels willens en wetens werden overtreden. De krant merkt op dat het koningspaar deze zomer al in opspraak raakte omdat ze zich in Griekenland niet aan sociale afstandsregels hielden.