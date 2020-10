Kee & Van Jole bespreken, direct na publicatie, in De Nieuws BV op NPO Radio 1 en NPO 2 de verklaring van koning Willem-Alexander over de Griekse vakantierel. Van Jole constateert dat de koning jaren geleden bij de affaire rond zijn Argentijnse schoonvader volgens eigen zeggen ‘een beetje dom’ was geweest en nu zichzelf ‘heel onverstandig’ noemt. “Dat is een leercurve die de verkeerde kant opgaat.” Kee is veel milder en vraagt zich af hoe het kan dat niemand van de Rijksvoorlichtingsdienst “waar heel slimme mensen werken” de koning voor deze faux pas heeft kunnen behoeden.

Van Jole zegt dat het opvallend is dat het kabinetsbeleid inzake corona mislukt is en Nederland nu een van de minst effectieve landen is in de bestrijding van het virus maar dat politieke onrust uitblijft. “Terwijl er anders bij wijze van spreken al een politieke crisis ontstaat als het huisvuil niet op tijd wordt opgehaald. Je ziet er ook niks van terug in de peilingen. Misschien dat de oppositie haar kruit droog houdt met het oog op de verkiezingen.”

Kee beaamt dat het de oppositie niet slecht uitkomt dat klungelende ministers het kabinet zelf beschadigen maar vindt de kritiek op het Nederlands beleid onterecht. “Andere landen doen het echt niet beter.”

Van Jole stoorde zich aan de uitspraak van de koning dat er op den duur sprake zou zijn van een terugkeer naar het normale leven. “Zelfs als het virus morgen verdwijnt dan is er nog geen kans op hervatting van het normale leven omdat er een enorme economische crisis is. Het debat moet gaan over hoe daar op gereageerd gaat worden. Wat we nodig hebben is een zorgzame overheid en dat staat haaks op de overtuigingen van Rutte.”

Kee gaat tenslotte nog in op de nieuwste ontwikkelingen rond Henk Krol en Henk Otten van de Partij voor de Toekomst die ruziënd over straat rollen. “Ik had gedacht dat Henk verstandiger zou zijn.”