Koning door het stof: ‘Het doet pijn uw vertrouwen beschaamd te hebben’

“Het doet pijn uw vertrouwen beschaamd te hebben”, heeft Koning Willem-Alexander woensdag gezegd in een verklaring. “Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het was heel onverstandig.”

De koning kwam vrijdag in opspraak toen bleek dat hij met zijn gezin was afgereisd naar Griekenland, waar code geel geldt. Het kabinet ontraadt naar oranje gebieden te gaan en ontmoedigt reizen in het algemeen.

Nadat er een storm van kritiek opstak, besloot de Koning terug te keren. De prinsessen Amalia en Alexia bleven nog enkele dagen in Griekenland. Zij vlogen dinsdagavond terug. Premier Mark Rutte erkende dit weekend dat hij een ‘verkeerde inschatting‘ had gemaakt bij de vakantie van de koning.



Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.