Koning probeert kool en geit te sparen in video over Gouden Koets

Koning Willem-Alexander zal voorlopig geen gebruik meer maken van de Gouden Koets. Dat heeft hij bekendgemaakt in een videoboodschap. Er was de laatste jaren veel kritiek op het koninklijke gebruik van het voertuig. Onder meer het Landelijk Platform Slavernijverleden hekelde de koets vanwege de verheerlijking van het slavernijverleden.

In zijn videotoespraak probeert Willem-Alexander om niemand voor het hoofd te stoten. Het gevolg is dat vermoedelijk niemand tevreden zal zijn over de video. “Ik begrijp heel goed de uiteenlopende gevoelens van eenieder”, zegt de Koning.

We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren. Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing. In plaats daarvan is een gezamenlijke inspanning nodig die dieper gaat en langer duurt. Een inspanning die ons verbindt in plaats van verdeelt.

De Gouden Koets is nu te zien op een expositie in het Amsterdam Museum. Daaraan komt volgende maand een einde. De Koning zal het voertuig voorlopig niet gebruiken. Hij pleit voor verzoening en spreekt de hoop uit dat hij in de toekomst dan weer op Prinsjesdag kan plaatsnemen in de Gouden Koets.