Koning Willem-Alexander hielp in 2020 populariteit koningshuis om zeep

Minder dan de helft van Nederlanders heeft nog vertrouwen in koning Willem-Alexander. Dat is de uitkomst van een enquête van Nieuwsuur, uitgevoerd door Ipsos. Nog maar 47 procent van de ondervraagden ziet het zitten in de koning. Een forse daling ten opzichte van april, toen was dat nog 76 procent.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat koning Willem-Alexander in 2020 zeer voortvarend zijn eigen glazen heeft ingegooid. Zo gingen hij en koningin Maxima in augustus op de foto met een Griekse restauranthouder zonder daarbij afstand te houden. Even daarvoor had hij zichzelf te midden van de coronacrisis al een speedboot cadeau gedaan ter waarde van 2 miljoen euro. In de herfst, terwijl heel Nederland het dringende advies kreeg thuis te blijven, vertrok de koning opnieuw met zijn gezin op vakantie naar Griekenland. Na een storm van verontwaardiging keerden Willem-Alexander en Maxima hals over kop terug, de oudste twee prinsessen bleven op het vakantieadres.

De tevredenheid over het functioneren van de koning is ook gedaald, van 67 procent naar 51 procent. Het percentage mensen dat zelfs zeer ontevreden is over Willem-Alexander steeg van 3 naar 14 procent. De mensen die nog wel overtuigd zijn dat de koninklijke familie solidair is met de Nederlandse bevolking zijn volgens het Ipsos-onderzoek voornamelijk 55-plussers.