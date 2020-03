Koninklijk paar leeft wél mee met zzp’ers

In een speciale boodschap hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hun bewondering en troost uitgesproken voor de cruciale professionals die zich inzetten om de pandemie te bestrijden en slachtoffers te helpen. Ook biedt het koninklijk paar woorden van troost voor de zzp’ers en ondernemers die grote zorgen hebben en moedigen ze burgers aan elkaar, met name de ouderen, te helpen en vereenzaming te bestrijden.

“Artsen en verpleegkundigen werken met volle inzet om corona het hoofd te bieden. Wij denken aan alle patiënten en zorgverleners en allen in ons Koninkrijk die nu onder hoogspanning staan. Ondernemers en ZZP’ers die zich zorgen maken om hun bedrijf, leerkrachten die zoeken naar alternatieve lesmethoden, bestuurders die doen wat nodig is. Geweldig dat zoveel mensen solidair zijn, al was het maar door ouderen een extra teken van leven te geven. Dank U wel!”

Kort nadat het bericht werd verspreid, kondigden de autoriteiten in Limburg aan dat de officiële viering van Koningsdag op 27 april in Maastricht is afgelast. Door de impact van de maatregelen, die voorlopig tot 6 april gelden, kan het programma niet zoals gewenst ingevuld worden, luidt de reden.

De steun aan zzp’er is saillant omdat minister van Economische Zaken Wiebes (VVD) afgelopen zondag in een interview weigerde een helpende hand uit te steken naar de groep die economisch zwaar getroffen wordt door de maatregelen tegen corona. Onder meer de voorzitter van FNV Hans Busker uitte daar felle kritiek op.

“Achtereenvolgende kabinetten hebben mensen het vaste contract uitgejaagd en ZZPschap en flexwerk in gedwongen. Op dit moment zijn er overal in het land zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen, van wie toegezegd werk wordt afgezegd en die een ongelofelijke teruggang in inkomsten meemaken. Een minister van Economische Zaken zou zich druk moeten maken over het feit dat mensen bijvoorbeeld door opjaagapps in het vervoer en bij bezorgdiensten gedwongen zelfstandige moeten worden.”

Een petitie waarin de regering wordt opgeroepen om zzp’ers financieel te hulp te schieten is binnen drie dagen al bijna 150.000 keer ondertekend: ZZP’ers hebben óók recht op financiële bijstand na de Coronacrisis.

foto: RVD / Erwin Olaf