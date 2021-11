Koninklijke Horeca Nederland roept leden op tot negeren maatregelen

Koninklijke Horeca Nederland kiest voor een minder koninklijke weg als protest tegen de te verwachten maatregelen om het coronavirus te bestrijden. In een persbericht – “De grens is bereikt! De horeca gaat hélemaal niet dicht om 19:00 uur!” – roept de ondernemersvereniging op de overheidsmaatregelen te negeren.

KHN begrijpt heel goed dat veel horecaondernemers de keuze zullen maken om gewoon open te blijven en heeft daar alle begrip voor. Dit gaat om overleven. De financiële compensatie vanuit de overheid is nooit in de buurt van 100% gekomen en ook de financiële rek is eruit! De grens van het betamelijke is bereikt. KHN is er voorstander van om horecaondernemers en gasten er samen uit te laten komen als er nieuwe beperkingen komen; een bezoek aan de horeca is én blijft een vrije keuze. De overheid is hierbij niet nodig.