Koppig egoïsme maakt van Nederland slechtste jongetje in coronaklas

Nederland presteert abominabel slecht als het gaat om het indammen van de tweede coronagolf. Zaterdag maakte het RIVM bekend dat binnen 24 uur tijd ruim 6500 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld, ruim 500 meer dan de dag ervoor. Ook het aantal bezette ziekenhuisbedden loopt dagelijks nog altijd op. Uit de laatste cijfers blijkt dat in heel Europa alleen Tsjechië Nederland nog voor gaat in het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Spanje en vooral Italië, de grootste Europese brandhaarden tijdens de eerste golf, doen het beduidend beter.

Er zijn uiteenlopende verklaringen te horen over waarom nu juist in Nederland het aantal besmettingen zo hard oploopt. Een veelgehoorde is dat Nederland– net als grote steden met veel besmettingen als New York of Madrid – te dichtbevolkt is. Daarvoor ontbreekt echter de wetenschappelijke onderbouwing, zo is zaterdag te lezen in het AD. Het gros van de besmettingen vindt immers plaats binnenshuis en Nederlandse huishoudens zijn gemiddeld genomen allesbehalve overbezet, zoals bijvoorbeeld in Italië wel het geval is. Ook woont men in Nederland relatief ruim.

Andere genoemde oorzaken zijn bijvoorbeeld de reactiesnelheid van de overheid op de uitbraak of de testcapaciteit. Die eerste lag in Nederland inderdaad behoorlijk laag, maar dan weer uitzonderlijk hoog in Argentinië waar het aantal besmettingen ook de pan uit rijst. De testcapaciteit doet in Nederland niet veel onder voor dat van Duitsland en Italië, waar de besmettingsaantallen wel lager liggen.

Waar het dan wel aan ligt is niet eenvoudig te zeggen, maar volgens enkele experts is wel duidelijk wat in elk geval níet helpt: de koppigheid en het navelstaren van veel Nederlanders. De Belgische emeritus-hoogleraar Marie-Therese Claes snapt bijvoorbeeld niets van de mondkapjesdiscussie die overal beslecht lijkt te zijn, behalve in Nederland. Ze zegt in de krant: