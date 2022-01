Koude oorlog Oekraïne warmt op, VS overweegt troepenmacht te sturen

De spanningen rond de Russische aanwezigheid aan de grens met Oekraïne lopen verder op. De Verenigde Staten houden rekening met een spoedige Russische invasie en heeft uit voorzorg alle familieleden van ambassadepersoneel uit Kiev weggehaald. Voor alle Amerikaanse burgers in Oekraïne geldt het advies het land te verlaten. Ook niet-essentieel ambassadepersoneel krijgt de gelegenheid te vertrekken. De New York Times meldt ondertussen dat de Amerikaanse president Joe Biden overweegt duizenden militairen naar Oost-Europa te sturen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft inmiddels bijna 130.000 militairen met zwaar materieel aan de grens met Oekraïne gepositioneerd. Ook zijn er berichten dat er een grote Russische troepenmacht aanwezig is aan de grens tussen Oekraïne en Belarus. Hoewel vrijwel iedereen in het duister tast over de werkelijke plannen van Poetin, lijkt alles erop te wijzen dat Rusland op het punt staat zijn buurland binnen te vallen en de regering in Kiev omver te werpen.

De Amerikanen zouden vooralsnog geen plannen hebben om troepen Oekraïne in te sturen, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken liet wel al weten achter het land te blijven staan. Diplomatieke gesprekken tussen de VS en Rusland hebben vooralsnog geen resultaten geboekt. De Amerikaanse troepenmacht in Oost-Europa en de Baltische staten moeten de druk op het Kremlin verder verhogen.

De Europese Unie, die opzichtig buiten de gesprekken tussen de VS en Rusland wordt gehouden, evacueert vooralsnog geen ambassadepersoneel. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt die stap nog te voorbarig. Volgens een woordvoerder is er momenteel nog ‘geen aanleiding’ om over te gaan op evacuatie.