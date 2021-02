Koudegolven worden veel zeldzamer

Koudegolven, waarbij de temperatuur minimaal vijf achter elkaar onder de nul graden ligt, zijn een stuk zeldzamer geworden. De klimaatcrisis zorgt ervoor dat koudegolven in dit deel van Europa nog maar eens in de twaalf jaar voorkomen, hebben klimaatwetenschappers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekend. Voorheen was dat eens in de zes jaar, meldt Belga.

Klimaatexpert Hendrik Wouters wijst er tegenover het persbureau op dat koudegolven tot een grotere kans op luchtweginfecties en hart- en vaatziekten leiden. “In dat opzicht is de verminderde kans op koudegolven een van de weinige positieve kanten van de klimaatverstoring door de mens.” Dat voordeel weegt echter niet op tegen de nadelen, zoals meer hittegolven. Afgelopen zomer vielen er tijdens de hittegolf alleen al in Nederland 400 extra doden.

De laatste Nederlandse koudegolf dateert van 2012, de een na laatste vond plaats in 1997, toen ook de laatste Elfstedentocht plaatsvond. In de jaren tachtig waren er vijf koudegolven (en twee Elfstedentochten).