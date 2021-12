KOZP-demonstranten aangevallen in Volendam

Activisten van onder meer Kick Out Zwarte Piet hebben zaterdagmiddag een verrassingsactie gehouden in Volendam. De demonstranten protesteerden op de markt tegen het racistische karakter van de Zwarte Piet-figuur. Ze werden vervolgens belaagd door een grote groep aanhangers van de racistische traditie. Het dorp staat bekend om de dominante conservatieve en extreemrechtse opvattingen. De PVV is er de grootste partij. De demonstranten werden onder meer met eieren bekogeld.

NH Nieuws meldt:

“Volendam schaam je”, wordt door de demonstranten geroepen. De demonstranten hebben zich korte na de start van de bekogeling teruggetrokken richting een bus. Om de bus verzamelden zich vervolgens tientallen tegendemonstranten. Zij bekogelden de bus, onder meer met eieren en oliebollen van een naastgelegen kraam, en staken hun middelvinger op. Ook is er vuurwerk afgestoken. Op een livestream viel te zien dat de politie, die met een handvol agenten aanwezig is, niet direct ingreep. Inmiddels heeft de bus Volendam verlaten.

In een verklaring stelt KOZP dat tot de demonstratie is overgegaan omdat in het dorp een intocht met racistische pieten is gehouden. KOZP was in overleg met de gemeente over aanpassing van het feest en wilde demonstreren tijdens de intocht op 14 november.

Voorafgaand aan deze demonstratie zijn er meerdere gesprekken gevoerd met zowel het Sint Nicolaas intocht comité (inclusief Sinterklaas zelf) als de burgemeester. Onze inzet was, zoals altijd, met onmiddellijke ingang overstappen op een veilig en racismevrij Sinterklaasfeest voor alle kinderen. Tijdens deze gesprekken heeft het intocht comité van Volendam aangegeven dat zij er niets voor voelt, dit jaar, of uiterlijk in 2022, een intocht zonder racistische karikaturen te organiseren. Ondanks dat zij een plan voor een inclusieve viering presenteerde dat binnen één jaar uitvoerbaar is, wilde zij geen toezeggingen doen.

De dag voor de geplande demonstratie ontving KOZP middenin de nacht een bericht van burgemeester Lieke Sievers dat de intocht niet door zou gaan in verband met de coronamaatregelen. KOZP gelastte daarop ook de demonstratie af maar zag de volgende dag dat er wel degelijk een intocht werd gehouden.

Op zondagochtend 14 november 2021 zagen wij beeldmaterialen op social media verschijnen van een grote parade in Volendam met racistische zwarte pieten. Wij zagen dezelfde Sinterklaas tussen hen in zitten die ons een paar dagen eerder nog verzocht had om begrip te hebben voor de Volendammers en hen vertrouwen en tijd te gunnen. Vervolgens lazen wij een statement van de Gemeente Edam-Volendam waarin de burgemeester aangaf dat zij niet alleen heel graag toestemming heeft gegeven voor deze racistische vertoning, maar zelfs heel blij was dat ze gevraagd werd om met deze rondrit mee te gaan.

Helaas komen deze uitingen van de burgemeester en het intochtcomité van Volendam niet als een verrassing. Al jaren ontvangen wij signalen van Volendammers dat racisme en uitsluiting van niet-witte mensen alledaags is in het vissersdorp. Het vertrouwen dat in Volendam op korte termijn structurele verandering bewerkstelligd kan worden, zonder strijd, is volkomen verdwenen. Als wij het aan Volendam overlaten zullen mensen nog jaren blootgesteld worden aan de racistische karikatuur zwarte piet en alledaags racisme.

De actie werd live gestreamd op Instagram.