KOZP gaat in Breda demonstreren tegen racistische Grijze Piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zal dit jaar in Breda demonstreren tegen de intocht met Grijze Pieten, meldt het AD. KOZP maakte eerder al duidelijk dat de Grijze Piet onacceptabel is. De anti-racismeorganisatie noemde Grijze Pieten vorig jaar een ‘blackface-light variant’. “Grijs wordt net als zwart ingezet als een fictieve huidskleur die refereert aan een racistische stereotypering”, aldus KOZP toen.

Op een foto van het Sinterklaas Comité Breda is te zien hoezeer de Grijze Piet op Zwarte Piet lijkt. En dat is dan ook direct het bezwaar dat KOZP tegen dit ‘compromis’ heeft. “Als je kijkt naar het totaalplaatje ligt donkergrijs gewoon heel dicht bij zwart”, verklaart een zegsvrouw van de actiegroep tegenover Omroep Brabant. Zij meent dat de organisatoren van de intocht in Breda een verkeerde inschatting hebben gemaakt.

Vorig jaar hebben we ook al gedemonstreerd tegen grijze piet. Toen hebben we al aangegeven: we zien dit niet als oplossing. (…) Je ziet nog steeds een donker iemand met zwart haar en fel gekleurde lippen. Als je ernaar kijkt, blijft het effect hetzelfde.

Het organisatiecomité in Breda besluit donderdagavond over het uiterlijk van de Pieten. Volgens voorzitter Ronnie Foesenek gaat het om een keuze tussen een Grijze Piet of een Grijze Piet met roetvegen.