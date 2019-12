‘Krantenkoppen over moslims doen denken aan jaren dertig’

De voorzitter van de Britse perswaakhond IPSO luidt de noodklok over de wijze waarop kranten berichten over moslims. Volgens Alan Moses, die na vijf jaar opstapt als hoofd van IPSO, schrijven kranten anders over moslims dan over joden of katholieken. Dat meldt de Financial Times.

Moses is niet de eerste die zich zorgen maakt over haatdragende artikelen over moslims. De oud-voorzitter van de Conservatieve partij, Sayeeda Warsi, zei vorig jaar tijdens een hoorzitting in het Lagerhuis dat kranten negatieve verhalen over moslims op hun voorpagina’s zetten om meer kranten te verkopen.

“Dat is niets nieuws. We hebben dat eerder gezien. Sommige koppen die we nu zien hadden in de jaren dertig ook geschreven kunnen worden over de joodse gemeenschap. Sterker nog: dat gebeurde.”

Met name The Sun en de Daily Mail maken zich regelmatig schuldig aan racistische berichtgeving. Behalve moslims zijn ook Roma en LHBTI’ers regelmatig het doelwit van negatieve artikelen. In 2013 pleegde een transseksuele docent zelfmoord nadat de Daily Mail een artikel had geplaatst met de kop: “Hij zit niet alleen in het verkeerde lichaam, maar ook in de verkeerde baan”.

Hackschandaal

De Independent Press Standards Organisation (IPSO) werd in 2014 opgericht na een groot hackschandaal, waarbij journalisten van The News of the World inbraken op de voicemail van beroemdheden, politici, leden van de koninklijke familie, familieleden van omgekomen soldaten en de ouders van het vermoorde meisje Milly Dowler.

Volgens critici van IPSO onderneemt de perswaakhond te weinig actie tegen discriminerende verhalen. Over twee maanden zal IPSO vrijwillige richtlijnen publiceren voor journalisten die over moslims schrijven. De rechtse krant The Telegraph heeft de plannen reeds een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting genoemd.