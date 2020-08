Kremlin-criticus Navalny in coma na vergiftiging

De Russische oppositiepoliticus Alexej Navalny ligt in coma nadat hij vermoedelijk is vergiftigd. Dat meldt zijn woordvoerder Kira Yarmysh. Navalny werd ziek op een vlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Omsk zodat hij van boord kon.

Russian opposition leader Alexey Navalny (@Navalny) has been reportedly poisoned, he is now in intensive care in serious condition. His spokeswoman suspects the toxin was hidden in his tea. Read: https://t.co/D087CMVQWWpic.twitter.com/jUEYHnNJ6S — Anonymous 🐈‍⬛ (@YourAnonCentral) August 20, 2020

Vermoedelijk heeft iemand op het vliegveld van Tomsk gif in de thee van de Kremlin-criticus gedaan. “Dat is het enige wat hij vanmorgen heeft gedronken”, aldus zijn woordvoerder. De hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk verklaart tegenover het persbureau Tass dat de toestand van Navalny ernstig is: hij ligt op de intensive care.

Op beelden die in het vliegtuig zijn gemaakt, is te horen hoe de Russische oppositiepoliticus het op de wc uitschreeuwt van de pijn. Vorig jaar werd Navalny ook al een keer vergiftigd toen hij in de gevangenis zat.

TW: Video from the plane where Russian opposition leader Alexey Navalny (@Navalny) fell ill. He is said to have collapsed in the bathroom where he cried in pain for help. pic.twitter.com/nonrWAZ0Od — Anonymous 🐈‍⬛ (@YourAnonCentral) August 20, 2020

De koffietent op het vliegveld van Tomsk waar de Kremlin-criticus donderdagmorgen zijn thee kocht, heeft een onderzoek ingesteld. “We gaan de beveiligingsbeelden bekijken”, zegt de eigenaar.