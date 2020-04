Kritiek op kabinetsstandpunt ‘geen mondkapjes’ zwelt aan

Vanuit de Tweede Kamer zwelt de kritiek aan op het kabinetsstandpunt dat mondkapjes ‘niet wenselijk’ zijn. Die woorden gebruikte minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens de persconferentie woensdag na vragen van journalisten over de gezichtsbescherming. Tegelijkertijd lijkt Nederland haast het enige land te zijn dat dit standpunt inneemt.

Een dag na de persconferentie waarin maar weinig nieuws te melden was, liet premier Rutte wel weten dat het kabinet informatie inwint bij het Outbreak Management Team (OMT) omtrent mondkapjes. Het OMT moet uitzoeken of de kapjes van nut kunnen zijn in bijvoorbeeld beroepsgroepen waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Kappers bijvoorbeeld. Dinsdag verwacht Rutte daar een antwoord op, maar liet alvast weten dat mondkapjes ‘niet het algemene alternatief voor de anderhalvemetersamenleving’ zullen zijn.

Dat de kapjes nu niet worden aangeraden, iets wat onder meer wel in Duitsland, België, Luxemburg gebeurt en ook door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt geadviseerd, lijkt mede voort te komen uit het feit dat ze er simpelweg niet zijn. Hugo de Jonge liet woensdag weten dat er nu eenmaal een schaarste is en dat de mondkapjes die er wel zijn, gereserveerd moeten blijven voor zorgpersoneel. Het standpunt dat het kabinet inneemt roept in de Tweede Kamer veel vragen op.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wilde donderdag weten of het kabinet überhaupt voorzorgsmaatregelen neemt om de productie van mondkapjes op te voeren, iets wat de Belgische premier Sophie Wilmès wel aankondigde. Klaver merkte op dat een deel van de Nederlanders de kapjes straks misschien nodig heeft, maar dat ook in de zorg nog steeds een gebrek aan de juiste bescherming is.

Lodewijk Asscher (PvdA) vroeg het kabinet de ‘kring van adviseurs’ uit te breiden en de adviezen voortaan ook te delen met de Tweede Kamer. Dit wellicht naar voorbeeld van de Duitse regering van Angela Merkel die bijgestaan wordt door een raad van 26 adviseurs uit verschillende takken van wettenschap, van medici en virologen tot economen en gedragswetenschappers.

Na een vragenvuur van diverse Kamerleden en ook VVD-leider Klaas Dijkhoff die erkende dat de vraag waarom buurlanden wel mondkapjes adviseren en Nederland niet, een legitieme is, was het woord aan RIVM-baas Jaap van Dissel. In de briefing die donderdagochtend voorafgaand aan het debat nog aan de Kamerleden werd gegeven, schreef hij nog dat behalve de medische mondkapjes ook de doe-het-zelf-maskers waarvoor inmiddels vele ontwerpen worden gedeeld en ook in bijvoorbeeld de VS worden geadviseerd, ‘geen optie’ zijn. Tijdens het debat kwam Van Dissel daar enigszins op terug en erkende hij dat voor bepaalde doelgroepen, kappers bijvoorbeeld, een mondkapje wel van nut kunnen zijn. Mits het gekeurde exemplaren zijn, voegde de RIVM-baas daaraan toe.

Ik kan maar niet beslissen: is het aandoenlijk of angstaanjagend hoe Nederland zo braaf naar 'de wetenschap' blijft luisteren naar aanwijzingen over mondkapjes terwijl de instanties overduidelijk zelf met een heleboel vraagtekens zitten? — Rosanne Y. Hertzberger (@ryhertzberger) April 16, 2020

Bronnen: AD, NOS / cc-foto: Polina Tankilevitch