‘Kroatische politie verft kruizen op hoofden migranten’

De VN heeft de regering van Kroatië gevraagd een onderzoek te starten naar de mishandeling van asielzoekers door de politie van dat land. The Guardian heeft de hand weten te leggen op foto’s die vernederende praktijken tonen. De schedels van asielzoekers zijn met verf bespoten in de vorm van kruizen. In dit geval is het extra vernederend omdat de slachtoffers moslims zijn voor wie het kruis een teken van religieuze onderwerping is.

De migranten in kwestie reizen door Kroatië op weg naar Noord-Europa via de Balkanroute. Een medewerker van het Border Violence Monitoring Network ter plekke zegt dat de praktijk bewust wordt toegepast om mensen te vernederen en mogelijk ook te traumatiseren. Naast dat ze ondergespoten werden zijn de migranten ook persoonlijke bezittingen en geld afgenomen. Er zouden minstens twee van dergelijke incidenten hebben plaatsgevonden. Ook in Bosnië Herzegovina worden de migranten opgepakt. Zie onderstaande video.

De migranten trekken onder bescherming van de duisternis naar de grens waar grote groepen bewapende politieagenten deze buitengrens van de EU bewaken met behulp van onder meer nachtzichtcamera’s. Hulpverleners en waarnemers hebben al eerder geconstateerd dat de Kroatische politie op migranten schiet, hen slaat, berooft en zelfs uitkleedt. De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt zich grote zorgen te maken. Volgens de waarnemers maken de autoriteiten misbruik van het feit dat ze als gevolg van de coronacrisis minder op de vingers worden gekeken.