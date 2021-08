Kunduz weer in handen van de Taliban

Sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan in april begon, zijn de Taliban bezig met een razendsnelle opmars. Aanvankelijk richtten de extremisten zich met name op het platteland maar in de laatste weken hebben ze ook verscheidene steden veroverd. De Taliban hebben nu ook Kunduz in handen, de vijfde stad van het land. De NOS schrijft:

Het is de derde provinciehoofdstad in 48 uur die wordt veroverd door de Taliban. Vrijdag werd de zuidelijke provinciehoofdstad Zaranj veroverd, gisteren volgde Sjeberghan in het noorden. Ook de noordelijke provinciestad Sar-e Pol zou inmiddels zijn ingenomen.

De BBC meldt dat er ook zware gevechten plaatsvinden in de westelijke plaats Herat en de zuidelijke steden Kandahar en Lashkar Gah. Talloze burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen.

Kunduz wordt gezien als een strategisch belangrijke stad. Er zijn snelwegen naar andere grote steden zoals de hoofdstad Kunduz. Ook qua inkomsten is Kunduz interessant. De meeste Afghaanse drugs worden vanuit de provincie naar Centraal-Azië gesmokkeld. Van daaruit wordt de heroïne naar Europa gebracht.

Nederlandse militairen en politieagenten waren van 2011 tot 2013 actief in Kunduz. De missie was het resultaat van een moeizaam politiek compromis. Terwijl Rutte-I graag weer een militaire missie wilde, pleitte GroenLinks voor een civiele opdracht.

De steun van GroenLinks was nodig omdat gedoogpartij PVV de uitzending van Nederlandse militairen niet wilde steunen. Ook de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP steunden de missie.