Kunstenaars nemen extreemrechtse AfD hilarisch te grazen

Supporters van de Duitse antifascistische cult-voetbalclub FC St. Pauli, deden dit weekend de groeten aan het bedrijf Flyerservice Hahn. De boodschap was te zien op de reclameborden langs het veld tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Dynamo Dresden. Op het eerste gezicht niets bijzonders, alleen: Flyerservice Hahn bestaat niet. De overgebrachte groeten zijn in werkelijkheid een statement tegen de extreemrechtse politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) en een steunbetuiging aan het kunstenaarscollectief dat de partij te grazen nam.

De Duitse sportjournalist Felix Tamsut legt via Twitter uit wat er gebeurde. Tot eind september stond de Duitse politiek volledig in het teken van de verkiezingsstrijd. Daarin mengde zich uiteraard ook AfD met een campagne vol racistische, antisemitische en moslimhatende retoriek. Gedurende de drek-campagne van AfD meldde zich een zeker bedrijf genaamd Flyerservice Hahn bij de partij. Hahn bood aan de campagneflyers te verspreiden tegen een bijzonder laag tarief. Een aanbod te goed voor AfD om te laten liggen en dus werden de flyers massaal verstuurd. En daar eindigde het hatelijke campagnemateriaal.

The “Hahn flyer service” was made-up by artist collective @politicalbeauty.

Instead of distributing the millions of flyers, the collective said they did “absolutely nothing, we were lazy like a raccoon,” quoting a German govt. ad urging people to stay at home due to COVID. 4/8 pic.twitter.com/KuS34OBLPe

