Kuzu bedenkt zich, wil toch maar wel in de Kamer blijven

Oud DENK-leider Tunahan Kuzu wil toch maar wel in de Tweede Kamer blijven. Nadat hij eerder liet weten te vertrekken uit de Haagse politiek, kondigt hij nu aan alsnog op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen in maart 2021 te willen staan. Of hij inderdaad een plek op de lijst krijgt en zo ja welke, is nog niet bekend.

Afgelopen weekend kozen de leden van DENK Farid Azarkan als nieuwe lijsttrekker. In maart van dit jaar had hij ook al het fractievoorzitterschap van de partij overgenomen van Kuzu. De partij verkeerde een tijd in zwaar weer na een openlijke machtsstrijd tussen Kuzu en partijvoorzitter Öztürk, waarbij die twee en vervolgens ook Azarkan dan weer wel en dan weer niet uit de partij werden gezet. Uiteindelijk lieten de DENK-oprichters weten hun geschillen opzij te hebben gezet en weer door een deur te kunnen.

Kuzu zelf zei in maart dat het werk in de Haagse politiek een te zwaar stempel op zijn privéleven drukte en een ander pad in te willen slaan. Naar eigen zeggen kreeg hij vervolgens ‘duizenden e-mails, berichten en brieven’ van mensen die willen dat hij blijft. ‘Door de vele oproepen uit het land ben ik toch de conclusie gekomen dat ik nog niet ben uitgestreden,’ aldus Kuzu. Op welke plaats hij uiteindelijk belandt op de kandidatenlijst van DENK is niet duidelijk. Volgens de peilingen kan de partij rekenen op 1 à 2 zetels.

Bron: NOS / cc-foto: Roel Wijnants