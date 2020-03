Kuzu stopt als politiek leider DENK, Azarkan nieuwe fractieleider

Tunahan Kuzu heeft het fractievoorzitterschap van DENK overgedragen aan Farid Azarkan. In een verklaring noemt Kuzu de “impact op zijn persoonlijke leven” als reden om een stap terug te doen.

De afgelopen periode ben ik bij mezelf te rade gegaan of ik de energie en inzet die ik ten tijde van de oprichting van DENK en sinds de vorige landelijke campagne heb gehad opnieuw kon opbrengen. Of ik vervolgens in staat was om in een volgende periode met alles wat ik in me heb nog een keer meer dan alles kon geven. Het antwoord heb ik inmiddels gevonden en mijn besluit staat vast.