Kwart leerlingen zit thuis door quarantaineregels

Anderhalve week na het einde van de kerstvakantie zit een kwart van de leerlingen alweer thuis. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder achthonderd schooldirecteuren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Als er drie leerlingen of meer in een klas corona hebben, moet de klas in quarantaine. Ook zijn op 80 procent van de scholen docenten afwezig, omdat ze corona hebben of omdat ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Door het lerarentekort is het moeilijk om vervangers te vinden.

De schoolleiders willen dat het Outbreak Management Team (OMT) nog een kritisch naar de quarantaineregels kijkt. Tegelijkertijd vinden ze dat het wel veilig moet blijven. Ook pleit de AVS voor betere ventilatie. Voor de kerstvakantie bleek al dat de luchtverversing bij veel scholen te wensen overlaat.