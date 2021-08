Kwetsbare Britten krijgen derde coronaprik ondanks wereldwijd vaccintekort

In navolging van Israël gaat ook Groot-Brittannië aan een derde vaccinatieronde beginnen. Zo’n 32 miljoen kwetsbare Britten komen in aanmerking voor een zogeheten booster shot. Die beslissing is tegen het zere been van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die vorig maand nog opriep er eerst zorg voor te dragen dat de wereldwijde vaccindistributie gelijk opgaat.

Dat een derde prik van nut kan zijn om ook voldoende bescherming te bieden tegen besmettelijker covid-varianten als de nu dominante Delta is onder experts nog onderwerp van discussie. Bekend is dat de effectiviteit van de beschikbare vaccins afneemt bij de mutaties. Maar onder meer de Amerikaanse evenknie van het RIVM, het CDC, noemt een derde prik op dit moment voorbarig, hoewel de Delta-mutatie uit vroeg onderzoek zelfs nog besmettelijker blijkt dan eerder werd aangenomen. Waar het hem bij de WHO echter wringt is dat Israël en nu ook Groot-Brittannië er met een derde prikronde voor kiezen om een wereldwijde pandemie op landelijk niveau te bestrijden.

Vorige maand meldde de Volkskrant al dat de WHO forse kritiek uitte op rijke landen die voor een derde ronde gaan terwijl er wereldwijd nog altijd een vaccintekort bestaat. Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus wordt daarmee een ‘bewuste keuzen om mensen in nood niet te beschermen’ gemaakt. Daar hebben de regeringen van zowel Israël als Groot-Brittannië geen boodschap aan. Israël is afgelopen weekend aan de nieuwe ronde begonnen, waarbij president Isaac Herzog als eerste een derde prik kreeg. In Groot-Brittannië gaat de booster-ronde waarschijnlijk op 6 september van start. Wanneer wekelijks 2,5 miljoen derde doses worden uitgedeeld, moeten voor het einde van het jaar alle kwetsbare Britten extra beschermd zijn.