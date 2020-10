Kwetsbare Denen dragen buttons: houd afstand

Denen kunnen sinds vorige week blauwe buttons aanvragen om anderen eraan te herinneren dat ze afstand moeten houden. De ‘afstandsbadges’ zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die een bovengemiddeld risico lopen op complicaties bij een coronabesmetting, en voor mensen die samenwonen met iemand die kwetsbaar is. Ook Denen die anderen eraan willen herinneren dat ze de coronamaatregelen moeten naleven, dragen de buttons die worden uitgedeeld via apotheken en patiëntenorganisaties.

Volgens Michael Bang, politicoloog aan de Universiteit van Aarhus, helpen de badges om kwetsbare personen een gezicht te geven en begrip te kweken voor de coronamaatregelen. “Uit onderzoek blijkt dat een beroep doen op empathie een heel effectieve methode is om mensen aan te sporen tot social distancing”, verklaart hij tegenover DR.

In Denemarken zijn weinig besmettingen in vergelijking met de rest van Europa. Maandag waren er in het hele land 389 bevestigde infecties. Sinds het begin van de epidemie zijn 671 Denen aan Covid-19 overleden.

Farmakonomer i hele landet står klar til at udlevere et gratis afstandsbadge til dig – en af dem er Mai fra Hørsholm Apotek. @Farmakonom @Apotekerne @SifHolst @handicapdk #sundpol #COVID19 pic.twitter.com/JmqUxZxpP2 — Mette Lisbeth Johansen (@MetteLisbeth) October 12, 2020

Foto: Ballerup