‘Laat dolfijnen Dolfinarium niet naar China vertrekken’

De Nederlandse overheid moet voorkomen dat acht dolfijnen uit het Dolfinarium Harderwijk naar China gaan, vindt World Animal Protection. De dierenbeschermingsorganisatie maakt zich grote zorgen over de aangekondigde verhuizing.

“Er is geen enkele garantie dat deze dieren daar niet worden blootgesteld aan dieronwaardig entertainment. Ook zal er hoogstwaarschijnlijk met deze dieren worden gefokt, wat nóg meer dieren doemt tot een leven in gevangenschap”, stelt Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland.

De organisatie wijst erop dat in China nauwelijks regels zijn om zeezoogdieren in gevangenschap een fatsoenlijk bestaan te garanderen. “Het zou hypocriet zijn als de overheid aan de ene kant eist dat in Nederland dolfijnen niet meer door hoepels springen en aan de andere kant mee zou werken om zulk soort circusacts met dolfijnen in het buitenland te bevorderen”, meent Kuijpers.

