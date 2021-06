De omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden heeft ook zo zijn positieve kanten. Dat maakt Ellen Deckwitz duidelijk in haar Druktemakers-column in De Nieuws BV. Immers, dankzij de ruim 9 miljoen euro aan publiek geld die Van Lienden het ministerie aftroggelde in tijden van crisis, is het zo goed als zeker dat de CDA’er een verdere politieke carrière op het Binnenhof wel kan vergeten. Geen toekomstige minister Sywert dus, en met een beetje geluk is hij ook als lobbyist, opiniemaker en in welke rol dan ook voorgoed volledig uit de gratie. Al met al een prima investering: ‘Het kostte 9 miljoen euro, maar dan heb je ook wat.’

Maar de mondkapjesaffaire is volgens Deckwitz slechts het topje van de ijsberg. Want hoe heeft het kunnen gebeuren dat Van Lienden zo makkelijk zo veel geld naar zijn eigen bankrekening kon sluizen? En hoe kan het dat de verantwoordelijke bewindslieden miljarden aan coronauitgaven niet kunnen verantwoorden omdat de bonnetjes ontbreken? Als het aan Deckwitz ligt start de Tweede Kamer straks dan ook niet alleen een parlementaire enquete naar de aanpak van de coronacrisis in het algemeen, maar daarnaast nog een naar de uitgaven in het bijzonder. Want: ‘Laat Sywert van Lienden niet de enige klappenvanger zijn van al dat wanbeleid’