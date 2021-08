Laatste Amerikaan verlaat Afghanistan, licht was al uitgedaan

Het Pentagon meldt dat de laatste Amerikaanse militair Afghanistan heeft verlaten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie verspreidt een foto van generaal-majoor Chris Donahue die in het donker aan boord van een C-17 transportvliegtuig stapt op de luchthaven van Kaboel. De volledige terugtrekking van alle troepen op 31 augustus die president Biden beloofde, is daarmee afgerond. Een eindeloze oorlog, die begon na de 11/9 aanslagen op de VS in 2001 en 20 jaar duurde, lijkt daarmee tot een einde te zijn gekomen.

Het beeld van Defensie lijkt de indruk te moeten wekken dat de aftocht gereguleerd en volgens plan verliep. Biden verwerpt iedere vergelijking met de chaotische taferelen in Saigon, toen de Amerikaanse troepen de nederlaag leden tegen de Vietnamese bevrijdingsbeweging Vietcong.

De werkelijkheid is wat minder feeëriek. Grote hoeveelheden wapens en militair materieel, waaronder Apache-helikopters, zijn in handen gevallen van de Taliban. De islamitische beweging vierde de overwinning met vuurwerk.

