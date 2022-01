Laatste zeven jaar waren zeven warmste jaren ooit

De Top Zeven van warmste jaren ooit gemeten is een overzichtelijk lijstje: dat bestaat namelijk uit de afgelopen zeven jaar. Dat is te lezen in het nieuwste rapport van Copernicus, de dienst voor klimaatverandering verbonden aan de Europese Unie. Uit het rapport blijkt tevens dat het CO2- en methaangehalte in de atmosfeer blijft stijgen, zonder dat er ook maar enige ‘tekenen van verbetering’ zichtbaar zijn. Sterker nog, in de uitstoot van methaan is zelfs een piek te zien. ‘Zorgwekkend’, aldus Copernicus.

Het afgelopen jaar 2021 komt in de ranglijst op een vijfde plek. De afgelopen zeven jaar laten een onheilspellende trend zien. Nooit eerder was het in de moderne geschiedenis zo warm op aarde als in deze periode. Ten opzichte van 2021 waren alleen 2014, 2015 en 2018 iets minder heet.

Dat 2021 geen recordjaar was, betekent niet dat het met het weer wel meeviel. Verschillende plekken op de planeet werden afgelopen jaar geteisterd door extreem noodweer. Van recordtemperatuurhoogtes in de poolcirkel, tot extreme hittegolven rond de Middellandse Zee. Deze zomer steeg op Sicilië het kwik naar 48.8 graden Celsius, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa. Uitzonderlijk zware regenval zorgde in Duitsland, België en het zuiden van Nederland voor hevige overstromingen.

De warmte van de afgelopen jaren is waarschijnlijk mede debet aan het verhoogde methaangehalte in de lucht. Naast uitstoot door bijvoorbeeld olie- en gaswinning en landbouw, komt er ook methaan vrij als gevolg van de ontdooiing van de permafrost in onder andere het noorden van Rusland. Het gevolg: de methaanuitstoot is de afgelopen twee jaar verdubbeld ten opzichte van de twintig jaar ervoor.

Bron: VRT