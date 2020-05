Landen geleid door ‘sterke mannen’ hebben meeste besmettingen

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland tellen de meeste actieve besmettingen met het coronavirus, te weten respectievelijk meer dan 1 miljoen, 190.000 en 180.000. Opvallend is dat alledrie de landen geleid worden door zogeheten ‘sterke leiders’, of althans mannen die denken dat ze dat zijn. De drie worden veelal bewonderd in uiterst rechtse kringen vanwege hun ‘daadkracht’ en probleemoplossend vermogen. Van dat laatste is in deze crisis weinig te merken. Sterker nog, juist onder hun leiding grijpt het virus om zich heen.

De Russische president Poetin heeft een aantal maatregelen versoepeld, ondanks het feit dat het land de nieuwe corona-hotspot van Europa aan het worden is. Hij heeft de lockdown opgeheven en het verbod op naar het werk te gaan ingetrokken. Poetin stelde dat het “in ieders belang is” dat de economie weer op gang komt en heeft zijn kabinet opdracht gegeven dat per 1 juni het economisch herstel moet beginnen. De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen tegen het virus heeft hij grotendeels overgedragen aan regionale en lokale autoriteiten. Burgers en kleine ondernemers klagen dat ze amper steun krijgen.

Nummer twee op de lijst van falende landen als het gaat om de bestrijding van het coronavirus is het Verenigd Koninkrijk. Premier Johnson heeft in een speech versoepeling van de maatregelen afgekondigd. De regering verandert de boodschap ‘Blijft Thuis’ in ‘Blijf Alert’. De toespraak ontlokte veel kritische reacties. Johnson zou voor verwarring hebben gezorgd over het beleid. Schotland, Wales en Noord-Ierland blijven vasthouden aan het ‘Blijf Thuis’-credo.

NRC schrijft:

Het gevolg is dat verschillende Britten met verschillende regimes te maken krijgen. Engelsen mogen de auto pakken en naar het strand rijden om te vissen, hardlopen of zwemmen. De Welsh mogen alleen rond huis sporten. Of een bouwvakker die in Zuid-Schotland woont, naar zijn werk kan in Noord-Engeland, is de vraag. De kritiek op de handelswijze van Johnson versterkt het beeld van een premier die besluiten in zeer kleine kring neemt, en onvoldoende inspraak inwint van uiteenlopende stemmen.

En dan is er Trump, de volgens eigen zeggen geniale leider van het land waar het virus een totale ravage aanricht. Voormalig president Obama heeft het coronabeleid van Trump ‘een chaotische ramp’ genoemd.

De president verstuurde op Moederdag honderd tweets en richtte zich met zijn Twitterstorm onder meer tegen Obama die te traag gereageerd zou hebben op de H1N1-uitbraak, de Mexicaanse griep, elf jaar geleden. In de VS overleden daar bijna 2300 mensen aan. Inmiddels zijn 81.000 Amerikanen overleden aan Covid-19.