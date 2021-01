Lansingerland gaat alle inwoners vanaf 2 jaar oud testen op corona

In de gemeente Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk) worden alle inwoners vanaf 2 jaar oud opgeroepen voor een coronatest. Op die manier hopen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC een beter inzicht te krijgen in de verspreiding van vooral de nieuwe Britse Covid-variant. Van de nu vijftig bekende besmettingen met die mutatie, zijn er dertig te herleiden naar een basisschool in Bergschenhoek.

Naar schatting gaat het om zo’n 60.000 mensen die op het virus worden getest. Vanaf woensdag 13 januari ontvangt iedereen uit de doelgroep een uitnodiging. RTV Rijmond meldt dat er een indeling gemaakt wordt aan de hand van postcodegebieden, zodat er geen lange wachtrijen ontstaan bij het maken van de afspraak. Het is ook de bedoeling dat op 13 januari de eerste tests van het grootschalig onderzoek al worden uitgevoerd.

De Britse variant van het coronavirus is niet zozeer schadelijker dan het originele virus, maar vermoed wordt dat het zich wel vele malen sneller verspreid. In het Verenigd Koninkrijk loopt het aantal besmettingen in razend tempo op. Vrijdag riep de Londense burgemeester Sadiq Khan voor zijn stad de noodtoestand uit, omdat daar inmiddels 1 op de 30 mensen besmet is met het virus en de ziekenhuizen dreigen te bezwijken onder de vele coronapatiënten.