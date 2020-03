Las Vegas richt parkeerplaats in als ‘opvang’ voor daklozen, ondanks lege hotels

Er wordt geschokt gereageerd op beelden uit Las Vegas, de gokstad in de Amerikaanse staat Nevada, waar een daklozenopvang is gesloten nadat een van de hulpbehoevenden besmet bleek met het coronavirus. Om te voorkomen dat de 500 daklozen over straat zouden gaan zwerven is er door het gemeentebestuur van de stad die volgebouwd staat met – nu lege – hotels een parkeerplaats ingericht als tijdelijke opvang.

De daklozen kunnen daar overnachten op het harde beton. Witte lijnen moeten ervoor zorgen dat ze op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Aanvankelijk waren er tapijten neergelegd maar die zijn verwijderd uit hygiënisch oogpunt. De daklozen die er hun toevlucht zoeken worden op coronabsemetting getest door studenten.

Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in. pic.twitter.com/svNJ0N9r3f

After criminalizing homelessness this year, Las Vegas is now packing people into concrete grids out of sight.

There are 150K hotel rooms in Vegas going unused right now. How about public-private cooperation (resources) to temporarily house them there? And fund permanent housing! pic.twitter.com/wxZ4ZD6Jtc

— Julián Castro (@JulianCastro) March 30, 2020