Kee & Van Jole bespreken deze week de enorme werkdruk in Den Haag. Minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout moest het bijltje er bij neer gooien wegens oververmoeidheid en ook Kamerleden als Pieter Omtzigt trekken het niet meer. Volgens Van Jole is dat onder meer direct te herleiden tot het tijdperk Rutte die het aantal kabinetsleden met 20 procent reduceerde om de overheid kleiner te maken.

Kee wijst er op dat het probleem al een tijd ook in de Tweede Kamer speelt. De Nieuws BV heeft daar in het verleden onderzoek naar gedaan en stuitte toen op een muur van stilzwijgen. Politici durven volgens hem niet te beginnen over de enorme werkdruk omdat ze bang zijn als zakkenvullers gezien te worden. Nederland heeft in vergelijking met andere landen weinig parlementsleden, dat zouden er eigenlijk honderd meer moeten zijn en ze krijgen zeer weinig ondersteuning. Kee wil echter van geen uitbreiding weten: “Ik ben zo bang dat we dan straks met 36 partijen zitten.”

Van Jole ziet dat heel anders: “We hebben veel partijen omdat kiezers vinden dat de parlementariërs hun werk niet goed doen. Waarom kunnen ze hun werk niet goed doen? Omdat ze te weinig ondersteuning krijgen. Dus opvoering van het aantal leden en medewerkers zou wel eens tot juist minder partijen kunnen leiden.” Kee wijst er op dat hij wel voor meer ondersteuning is.

Van Jole stelt dat er meer aan de hand is en dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt ziek thuis zit omdat hij zo werd tegengewerkt door de kabinetten Rutte. Kee reageert met de opmerking dat de parlementariër niet meer genoemd moet worden. “Hij zit ziek thuis en hij kan niet tot rust komen omdat de media het maar over hem blijven hebben.” Dat is de inleiding voor een clash tussen de twee commentatoren. Want wordt Omtzigt niet nog veel zieker als hij merkt dat zijn rol is uitgespeeld?

Daarna gaat het over de kabinetsformatie. Van Jole komt met het voorstel voor een opvallende coalitie. Kee geeft een inkijk in de sfeer en de conflicten tussen Rutte en Kaag. De premier zou begrip getoond hebben voor de kritiek van Kaag als het gaat om de strijd tussen Israël en Palestina. Van Jole merkt op dat Kaag plots wel vaker invloed lijkt te hebben. “We zagen dat Rutte de KLM terugfloot over Wit-Rusland. Dat hebben we hem nooit eerder zien doen. Zou Kaag hem dat gezegd hebben?” Kee sluit het niet uit.