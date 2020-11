Laura van Geest: ‘Economie kreeg grote klap, gaan we nu pas merken’

“De economie heeft een forse klap gekregen en dat hebben we met z’n allen nog niet zo heel goed door.” Dat zegt Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, in de podcast Betrouwbare Bronnen. Volgens Van Geest merken we nog relatief weinig van de schade die de economie al heeft opgelopen omdat de stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank en de steunpakketten van het kabinet de pijn verzachten.

“Je weet dat het buiten heel hard regent, je hebt je regenpak aangedaan en het is al best wel nat. Dan komt er een moment waarop het door gaat slaan. Ik verwacht dat de werkloosheid echt flink gaat stijgen en de faillissementen toe gaan nemen”, zegt Van Geest, die tot begin dit jaar directeur was van het Centraal Planbureau. “Een deel van de bedrijven die het in de hoogconjunctuur nog net volhielden is nu echt door het ijs aan het zakken. Dat gaan we merken.”

Volgens Van Geest is het economische scenario waar het kabinet op Prinsjesdag van uit ging – economische krimp dit jaar en groei in het nieuwe jaar – inmiddels achterhaald. “Ik ben niet meer voortdurend omringd door mijn voormalige CPB-collega’s, maar mijn verwachting is dat het plaatje minder gunstig zal zijn. Op Prinsjesdag hadden we nog de vage hoop dat een tweede coronagolf zich niet in deze mate zou voordoen. We waren op dat moment denk ik te optimistisch – nou ik eigenlijk niet zo, ik zei intern steeds: stel je er maar op in dat dit zo blijft en dat het niet zo is dat in januari alle deuren weer opengaan.”

Het effect is inmiddels groter dan werd voorzien, zegt Van Geest. “Je kunt ervan uitgaan dat de economie nog wat dieper wegzakt. Want als bedrijven failliet gaan, raken mensen die nu nog geholpen worden door de steunpakketten hun baan ook echt kwijt. En naarmate meer bedrijven over de kop gaan heeft dat ook grotere gevolgen voor de internationale handel en daar krijgen we dan extra last van. En hoe langer het duurt, hoe meer bedrijven in de problemen gaan komen.”

We moeten de economie anders gaan inrichten om in de toekomst beter voorbereid te zijn op pandemieën, zegt Van Geest. “Ook als er straks een vaccin is moeten we ons erop instellen dat zo’n pandemie niet iets is voor één keer in de honderd jaar. Je weet nooit wanneer de zwarte zwaan landt. Misschien is straks deze pandemie voorbij, maar komt de volgende er alweer aan.”