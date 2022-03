‘Laurens Dassen van Volt gaat vrijuit, met zijn 14 vinkjes’

Het is officieel voorjaarsreces in Den Haag maar de tijd dat de politiek dan stilstaat is voorbij. Dus schuiven politiek journalist Peter Kee en Francisco van Jole aan in De Nieuws BV voor hun wekelijks commentaar. Eerst gaat het over de opmerkelijke uitspraken van Wopke Hoekstra die in De Telegraaf beweert dat een kernoorlog “geen reeële optie is”. Van Jole stelt dat hij voor het eerst hoopt dat Hoekstra gelijk heeft. Kee zet uiteen hoe merkwaardig het is dat Hoekstra weer over de begroting wil onderhandelen. “Kennelijk heeft hij zijn oude functie als minister van Financiën nog niet helemaal achter zich gelaten.”

Daarna gaat het over het onderzoek naar de financiering van politieke partijen om te achterhalen of er banden met Moskou zijn. Van Jole vindt het vreemd dat de opdracht is verstrekt aan de Rekenkamer. “Je zou denken dat je daar nu juist een AIVD voor hebt.” Hij verwacht overigens niet dat er geldstromen zichtbaar worden. “PVV en FVD hebben gewoon hetzelfde doel als Poetin, ze willen Nederland zoals dat nu is vernietigen en vervangen door iets uit de 19e eeuw. De tijd dat de tsaren nog aan de macht waren.”

Daarna gaat het over de conflicten bij Volt. Peter Kee legt uit dat onduidelijk is waar het nu eigenlijk precies om gaat. ‘Wat een ontzettende bende maken ze ervan. Er zijn dingen bij gezocht die niet helpen aan de kwestie.’ Van Jole verbaast zich erover dat Laurens Dassen buiten schot blijft. “Bij iedere andere partij was een leider die er zo’n zooitje van maakt gesneuveld maar hij heeft natuurlijk 14 vinkjes.” Kee constateert dat Dassen nog wel aan de beurt komt.