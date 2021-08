LED-straatverlichting funest voor nachtvlinders

De energiezuinige straatverlichting met LED-lampen pakt niet goed uit voor nachtvlinders. Uit Brits onderzoek blijkt dat in heggen in de buurt van LED-lantaarns 52 procent minder nachtvlinders voorkomen dan bij onverlichte heggen. Bij straatverlichting met traditionele natriumlampen is de daling 41 procent, schrijft The Guardian.

Het verschil wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt doordat LED-lampen meer blauw licht produceren. Nachtvlinders en andere insecten worden aangetrokken door het blauwe licht, maar zijn vervolgens ook een makkelijker doelwit voor vogels, vleermuizen en spinnen.

Er bestaan al jaren zorgen over de daling van het aantal insecten. De belangrijkste oorzaken voor de afname zijn de vernietiging van de natuur, het gebruik van pesticiden en de klimaatcrisis. Ook lichtvervuiling speelt een rol.

cc-foto: Pexels