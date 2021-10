Leden Vindicat vernielen drie stadsbussen, SP wil dat probleemclub gesloten wordt

Leden van het studentencorps Vindicat in Groningen hebben drie stadsbussen vernield. Het is het zoveelste incident van de gezelligheidsvereniging die regelmatig in opspraak raakt wegens geweld, wangedrag en drankmisbruik. De SP in Groningen wil dat er hard opgetreden wordt tegen het elitegezelschap.

Vindicat hield vrijdag een festival in een Gronings recreatiegebied. ’s Avonds om 22 uur richtten de festivalgangers vernielingen aan in een stadsbus. De chauffeur wilde de groep daarop niet meer vervoeren. Vervolgens braken er opstootjes uit, werden er meer vernielingen verricht en werd door de gealarmeerde politie de hulp van de ME ingeroepen. Na ruim een uur vertrok de groep lopend naar het stadscentrum. De politie moest opnieuw ingrijpen omdat de studenten zich niet aan de verkeersregels hielden en er gevaarlijke situaties ontstonden.

Dagblad van het Noorden bericht over de zaak:

Een woordvoerder van Qbuzz meldt dat de feestgangers voor overlast hebben gezorgd in de bussen van de lijnen 3 en 4. ,,Ze hebben bierflessen, blikjes en sigaretten achtergelaten, noodhamers losgetrokken en de luchtkranen van de deuren opengetrokken. Voor chauffeurs, ander personeel en reizigers was het een zeer onveilige en intimiderende ervaring.” De busmaatschappij had extra bussen ingezet voor de feestgangers, maar dat was lang niet genoeg. ,,Er kwamen op het feest veel meer bezoekers af dan dat de organisatie had aangegeven.” ,,Onacceptabel en terecht dat de buschauffeur stopt in zo’n situatie”, reageert burgemeester Koen Schuiling op de vernielingen. ,,Ik laat eerst even de feiten op een rij zetten. En daar hoort natuurlijk een gesprek met Vindicat bij.”

De lokale SP vindt het onbegrijpelijk dat de probleemvereniging weer weg lijkt te komen met het wangedrag. Fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat de club gesloten moet worden.

Waar hangjongeren in onze buurten en wijken hard worden aangepakt, waar kroegen en cafés die regels overtreden boetes krijgen of moeten sluiten, worden deze de onverbeterlijke veelplegers met fluwelen handschoentjes benaderd. Tijd om de #Vindicat te voor langere tijd te sluiten. https://t.co/rlmXL895Ur — Jimmy Dijk (@jimmydijk) October 2, 2021

Dijk wil dat er een speciale raadsvergadering komt om het voorval en de hardnekkige problemen met het studentencorps te bespreken.

Hij vindt dat Vindicat zwaar gestraft dient te worden. ,,De tijd van in gesprek gaan, is echt voorbij’’, zegt Dijk. De SP’er denkt aan strafmaatregelen als tijdelijke sluiting van het gebouw op de Grote Markt en het niet langer verlenen van vergunningen. ,,Het moet nu afgelopen zijn met het meten met twee maten als het om Vindicat gaat. Als een motorclub dit soort vergrijpen pleegt, is het snel gedaan met ze.’’ Met zijn pleidooi reageert Dijk ook op opmerkingen van burgemeester Koen Schuiling die eerder zaterdag zei te willen praten met Vindicat.

Vindicat zegt in een verklaring “zeer geschrokken” te zijn en wijt de problemen onder meer aan het slechte weer. “Dat er buiten de feestlocatie desondanks ongeregeldheden zijn ontstaan, heeft er vermoedelijk mee te maken dat er door het slechte weer veel meer feestgangers met de bus huiswaarts wilden keren dan vooraf was voorzien, met opstoppingen bij de bussen tot gevolg, wat in enkele situaties tot wangedrag heeft geleid.”

Een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) noemt het gedrag tegenover RTV Noord “onacceptabel”: