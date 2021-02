Leefgebied inheemse volken verkocht via Facebook

Stukken van het Braziliaanse Amazone-woud worden illegaal te koop aangeboden via Facebook Marketplace. Het gaat onder meer om beschermde gebieden waar inheemse volken wonen, meldt de BBC die de illegale handel ontdekte.

Een illegale verkoper die met een verborgen camera is gefilmd, vertelt dat potentiële kopers zich geen zorgen hoeven te maken over inspecteurs van de overheid. Sinds de uiterst rechtse Jair Bolsonaro president is in Brazilië staat de bescherming van het regenwoud op een laag pitje.

De ontbossing in Brazilië ging de afgelopen tien jaar niet zo snel als nu. Bolsonaro verklaarde vorige zomer nog dat “het verhaal dat de Amazone in vlammen opgaat een leugen is”.

Facebook laat de BBC weten dat het wil “samenwerken met de lokale autoriteiten”. Het Amerikaanse bedrijf is echter niet van plan om op eigen houtje iets te ondernemen tegen de sloop van de longen van de wereld. Deze laksheid past in een patroon. Enkele jaren geleden greep Facebook ook al niet in toen het sociale netwerk werd gebruikt om aan te zetten tot de genocide op de Rohingya.