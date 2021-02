Leger pleegt staatsgreep in Myanmar, Aung San Suu Kyi opgepakt

In Myanmar is in de nacht van zondag op maandg een staatsgreep gepleegd. Daarbij werd regeringsleider Aung San Suu Kyi opgepakt, net als meerdere kabinetsleden en prominente partijleden. Het leger heeft aangekondigd minimaal een jaar de macht in handen te houden.

Behalve politici zijn er ook geluiden dat activisten en filmmakers zijn opgepakt. Ook zijn sociale media uitgeschakeld. De partij van Suu Kyi heeft de bevolking van Myanmar opgeroepen in verzet te komen tegen de coup omdat het leger van het land opnieuw een militaire dictatuur wil maken. De staatsgreep volgt op een periode van spanningen tussen de regering en het leger sinds de verkiezingen afgelopen november. Suu Kyi’s partij de NLD won de verkiezingen, maar wordt er door het leger van beschuldigd fraude te hebben gepleegd.

Waarnemers zeggen dat er geen bewijs is voor de verkiezings fraude. Vanuit de internationale gemeenschap is met afkeuring gereageerd op de staatsgreep. Zo noemt secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres de coup ‘een serieuze tegenslag voor de democratische hervormingen’. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de staatsgreep ook veroordeeld en gezegd dat de VS actie zal ondernemen als Suu Kyi niet wordt vrijgelaten.

De nu 75-jarige Suu Kyi werd vijf jaar geleden de eerste democratisch gekozen leider van Myanmar, nadat het land decennialang een militaire dictatuur was. Suu Kyi die jarenlang onder huisarrest stond, ontving in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. De laatste jaren is er veel kritiek op Suu Kyi. Ze zou te weinig hebben gedaan om de genocide op de Rohingya-bevolking, gepleegd door het leger en extremistische boeddhisten te voorkomen. In 2019 werd ze daarvoor door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op de vingers getikt. De VN nam Suu Kyi een mensenrechtenonderscheiding af vanwege haar onverschilligheid ten opzichte van de behandeling van de Rohingya.

