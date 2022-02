Leger VS test vaccin dat moet werken tegen alle coronavarianten

Het Amerikaanse leger heeft een universeel vaccin ontwikkeld dat bescherming moet bieden tegen alle bestaande en toekomstige varianten van sars-cov-2. Wetenschappers van het Walter Reed Army Institute of Research stellen dat de inenting tot “brede bescherming” leidt. Het nieuwe vaccin gebruikt een onschadelijk deel van het coronavirus om het immuunsysteem te trainen.

Het door het leger ontwikkelde vaccin heeft verscheidene voordelen boven de vaccins die nu worden gebruikt. Zo kan het zes maanden bewaard worden bij een temperatuur van onder de zeven graden. Op kamertemperatuur blijft het middel een maand goed. Daarmee wordt het makkelijker om het vaccin grootschalig in te zetten in gebieden waar een tekort is aan koelcapaciteit.

Een ander voordeel is dat het vaccin is ontwikkeld door de overheid. Progressieve Democraten dringen er bij Joe Biden op aan om het recept voor het vaccin te zijner tijd vrij te geven, zodat de hele wereld het kan gebruiken. De Amerikaanse president zal eerst verder onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel afwachten.

Het vaccin is inmiddels getest op proefdieren en heeft ook fase 1 van het onderzoek bij de mens doorlopen. Bij de volgende twee fases wordt de inenting getest bij grotere groepen mensen. Dat kan nog maanden duren.

De prik van het leger kan wellicht ook een aantrekkelijke optie zijn voor mensen die de mRNA-technologie van de vaccins van Pfizer en Moderna wantrouwen. Maar of zij dan wél vertrouwen zullen hebben in een inenting die is ontwikkeld door het Amerikaanse leger…?