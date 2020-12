Leider anti-lockdownprotest op intensive care met corona

Een leider van de Duitse corona-ontkenners is in het ziekenhuis opgenomen. Hij ligt op de intensive care en wordt kunstmatig beademd, meldt de Leipziger Volkszeitung. De man was een van de medeorganisatoren was van een coronaprotest in Leipzig op 7 november. Op die demonstratie kwamen 20.000 mensen af. Een week later werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

“Het virus maakt geen onderscheid. Het maakt niet uit wie je bent”, verklaarde Christoph Josten, directeur van het academisch ziekenhuis in Leipzig, tijdens een persconferentie. Josten bevestigde dat een leider van de zogeheten Querdenker op de intensive care lag, maar wilde verder geen mededelingen doen over diens toestand.

De Querdenken-beweging zit achter de meeste coronaprotesten in Duitsland. De protestbeweging bestaat hoofdzakelijk uit corona-ontkenners, rechts-extremisten en andere complotdenkers.