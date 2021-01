Leider racistische Proud Boys was politie-informant

Enrique Tarrio, de leider van de extreemrechtse Proud Boys, heeft jarenlang als politie-informant gewerkt. Hij was onder meer betrokken bij onderzoeken naar drugs, gokken en mensenhandel. Tarrio werd informant nadat hij in 2012 was gearresteerd.

In ruil voor strafvermindering hielp hij de politie, blijkt uit documenten waarop Reuters de hand heeft weten te leggen. Tegenover het persbureau ontkent Tarrio dat hij informant is geweest. “Ik kan me daar niets van herinneren.”

Tarrio’s verleden als informant is pikant, omdat de Proud Boys een centrale rol speelden bij de bestorming van het Capitool eerder deze maand. Uit onderzoek van de Wall Street Journal blijkt dat leden van de extreemrechtse groep op kritieke momenten het voortouw namen. Zeker vijf leden van de neofascistische beweging zijn gearresteerd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen.

Er zijn geen bewijzen dat Tarrio nu nog als informant werkt voor opsporingsdiensten. Daags voor de bestorming arresteerde de politie van Washington DC ham omdat hij twee patroonhouders bij zich had en betrokken was geweest bij de diefstal en het in brand steken van een Black Lives Matter-vlag van een zwarte kerk.

Het Canadese parlement stemde deze week unaniem in met een motie waarin de regering wordt opgeroepen om Proud Boys tot een terroristische organisatie te bestempelen.