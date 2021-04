Leiders Amerikaanse wapenlobby slachtten bedreigde olifant af

Het hoofd van de Amerikaanse wapenlobby NRA Wayne LaPierre heeft samen met zijn vrouw Susan een wilde olifant afgeschoten in Botswana. Dat gebeurde al in 2013, maar de beelden ervan waren tot nu toe verstopt in een privékluis omdat de LaPierre’s hadden besloten dat het afmaken van bedreigde dieren PR-technisch niet zo gunstig was. The New Yorker heeft de video, die onderdeel is van een rechtszaak, in bezit.

‘Alleen een good guy met een pistool, kan een bad guy met een pistool stoppen.’ Dat was de uitspraak waarmee Wayne La Pierre tegenstanders van het recht op wapenbezit het zwijgen probeerde op te leggen. Dat was in 2012, vlak na de massamoord op de Sandy Hook basisschool waarbij 26 dodelijke slachtoffers vielen. Niet lang daarna besloot La Pierre een andere doelgroep dan de standaard wapenfanaat aan te boren, namelijk de trofeejagers. En dus togen hij en zijn vrouw naar Botswana met in hun kielzog een cameraploeg van Under Wild Skies, een door de NRA betaald jachtprogramma.

De beelden zijn niet geschikt voor dierenliefhebbers en/of mensen met een zwakke maag. Aan het begin is te zien dat Wayne LaPierre zelf dan wel een wapenfanaat is, maar nauwelijks kan mikken. Nadat een gids een olifant voor LaPierre heeft opgespoord, weet de NRA-leider het dier slechts ernstig te verwonden. Als hij dichtbij de olifant komt, die op dat moment al door zijn poten is gezakt, schiet hij nog eens drie kogels in het dier maar lukt het opnieuw niet het te doden, ondanks dat hij van de gids aanwijzingen krijgt waar hij moet richten. De presentator van Under Wild Skies, Ackerman McQueen, moet uiteindelijk het verlossende schot lossen.

Verderop in de video is het de beurt aan Susan LaPierre. Ook voor haar is een olifant opgespoord. Te horen is hoe aan haar gevraagd wordt of ze het dier recht van voren wil afschieten, of toch liever van de zijkant. Ze besluit de olifant direct een kogel tussen de ogen te jagen, waarmee ze het dier in één keer doodt. Van dichtbij vuurt ze alsnog een kogel in de buik van de olifant, ‘voor de zekerheid’. Zichtbaar opgetogen inspecteert ze de dode olifant, loopt om hem heen, snijdt zijn staart eraf en houdt die triomfantelijk omhoog voor de camera. ‘Victory!’ roept ze erbij, ‘dit is mijn olifantenstaart, heel cool’.

De aflevering van Under Wild Skies is nooit uitgezonden, omdat werd besloten dat het weleens een marketingramp zou kunnen worden. De olifanten die de LaPierre’s hebben afgemaakt, gelden als bedreigde diersoort. Daarbij komt dat in datzelfde jaar een video verschijnt waarin NRA-adviseur Tony Makris ook een olifant afschiet, wat de lobby een golf van kritiek oplevert. Dat de video van de LaPierre’s nu is opgedoken, heeft te maken met het faillissement dat in 2019 dreigde. Onderdeel van de bijbehorende rechtszaak is dat de inhoud van de kluis van McQueen op tafel komt te liggen.

Uit de rechtszaak zijn nog andere eerder verborgen zaken over het leven van de LaPierre’s naar boven gekomen. Zo doen ze zich voor als onderdeel van de werkende klasse – de metaalarbeiders, de cowboys en de mijnwerkers – en kleden ze zich publiekelijk ook zo en leven een bescheiden leven. Maar uit bonnetjes blijkt dat ze als de camera’s uitstaan voor luxe en weelde gaan. Hoewel de video van de olifantenjacht jarenlang in een kluis verdween hebben de LaPierre’s hun trofeeën wel opgeëist. Uit onthulde documenten blijkt dat het echtpaar lichaamsdelen van de olifanten in het geheim naar de VS heeft laten sturen, in geanonimiseerde kratten. De voorpoten van de olifant zijn veranderd in stoelen die bij de LaPierre’s in huis staan.

