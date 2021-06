Leiders G7 zien zichzelf terug in torenhoge berg elektronisch afval

In het Britse Cornwall is een immens standbeeld verrezen met de beeltenissen van de leiders van de G7-landen. De gezichten van de politici zijn volledig opgebouwd uit elektronisch afval. Het beeld draagt de naam Mount Recyclemore, naar de Amerikaanse Mount Rushmore waarin de gezichten van vier voormalig presidenten zijn gebeiteld. Het moment van plaatsing is ook niet toevallig: dit weekend vindt in Cornwall de G7-top plaats, de ultieme gelegenheid voor kunstenaar Joe Rush om aandacht te vragen voor de ontelbare elektronische apparaten die jaarlijks op de schroothoop belanden.

This is ‘Mt. Recyclemore,’ a massive sculpture of G7 world leaders—including Biden, Merkel, Trudeau and Johnson—made using electronic waste. Sculptor Joe Rush built the work directly across from this year’s G7 summit pic.twitter.com/XKAQkr8yuu — NowThis (@nowthisnews) June 9, 2021

De afgebeelde wereldleiders zijn de Britse premier Boris Johnson, Japanse premier Yoshihide Suga, Franse president Emmanuel Macron, Italiaanse premier Mario Draghi, Canadese premier Justin Trudeau, Duitse bondskanselier Angela Merkel, en de Amerikaanse president Joe Biden. De opdracht voor het beeldhouwwerk komt van het Britse tweedehands elektronicabedrijf musicMagPie dat met de sculptuur een dringende boodschap wil afgeven.

Uit een recent rapport van de Verenigde Naties blijkt dat in 2019 wereldwijd ruim 53 miljoen ton e-afval is gedumpt, een toename van ruim 9 miljoen ton ten opzichte van slechts vijf jaar eerder. Volgens beeldhouwer Rush is het dan ook van het grootste belang dat de wereldleiders zich inzetten om elektronicaproducenten te dwingen hun producten duurzamer of makkelijker te recyclen maken: ‘Het moet echt te repareren zijn of langer meegaan, want al dit spul komt op afvalbergen terecht.’

De kans dat de leiders van de zeven grootste industriële landen zichzelf als torenhoge storthoop terugzien, is aanzienlijk. Het beeldwerk staat op slechts een steenworp afstand van het hotel waar de politici verblijven. Rush hoopt dan ook dat ze tijdens de helikoptervlucht naar het hotel op het juiste moment naar buiten kijken.

