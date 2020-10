Leiderschap Thierry Baudet ter discussie binnen Forum voor Democratie

Thierry Baudet is de weg kwijt. Voor buitenstaanders is dat al langer duidelijk maar het AD bericht dat nu ook zijn eigen partijledden gaan inzien dat de oprichter dwalende is:

“Een prominent lid van Forum voor Democratie heeft openlijke ‘twijfel’ of Thierry Baudet wel de lijsttrekker moet zijn van de partij bij de komende verkiezingen. Er moet bovendien snel een lijsttrekkerverkiezing komen, schrijft Rutger van den Noort in een opiniestuk. Binnen de partij van Baudet gist het al langer, onder meer omdat partijleden zich inlaten met complotdenkers die de ernst van het coronavirus ontkennen. In de peilingen is de wind ook uit de zeilen: de partij zou nu nog goed zijn voor 5 tot 10 zetels, de helft van voorheen.”

Van der Noort concludeert over de neergang in populariteit: “Die sluit totaal niet aan bij de eerdere ambities en vult niet het electorale gat dat aanwezig is in Nederland.” De ambitie van Baudet is de partij deel te laten nemen aan de regering. “Bij mij begint de twijfel toe te slaan of Thierry Baudet de beste persoon is om dit in het huidige politieke landschap te bereiken.”

Van der Noort denkt dat de veranderde houding en toon van de partijleider de verdere groei van de partij tegengaat. Met zijn steeds extremistischer taal sluit Baudet Forum zelf uit van samenwerking met andere partijen. Als mogelijke alternatieven voor het leiderschap noemt Van der Noort het Amsterdamse gemeenteraadslid, Noord-Hollands Statenlid en Eerste Kamerlid Annabel Nanninga. In een Twitter-poll wordt massaal steun uitgesproken voor dat idee.

Ook ziet hij Joost Eerdmans, gemeenteraadslid, WNL-presentator en voormalig lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, wel zitten. Eerdmans suggereerde vorig jaar al dat hij voor zichzelf een grotere rol ziet bij Forum.

De dissident roept op tot een ‘fatsoenlijke’ lijsttrekkersverkiezing. Dat lijkt echter uitgesloten. Officieel bepalen weliswaar de leden wie de nieuwe lijsttrekker wordt maar de statuten van de partij zijn zo in elkaar getimmerd dat in de praktijk het bestuur uitmaakt wie dat is. En Baudet zit in dat driekoppige bestuur. De samenstelling van het bestuur wordt ook weer door het bestuur zelf bepaald.