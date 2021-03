Leidse Janssen-vaccin goedgekeurd voor Europese markt

Het Leidse Janssen-vaccin, ontwikkeld door Hanneke Schuitemaker, is goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Wat het vaccin van Janssen, dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson, voorheeft op de andere vaccins is omloop, is dat slechts één prik nodig is voor bescherming tegen het coronavirus.

Waarschijnlijk valt donderdagavond al het besluit over toelating van het vaccin op de Europese markt, dat dan naast de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca kan worden toegediend. Dat is goed nieuws voor Nederland, dat zwaar heeft ingezet op het vaccin van eigen bodem: Nederland kocht maar liefst ruim 11 miljoen doses van het Leidse covidvaccin in.

Dat van het Janssen-vaccin slechts één prik nodig is in plaats van twee, zoals bij de andere vaccins, is het resultaat van lef van viroloog Hanneke Schuitemaker. Zo blijkt uit een profiel in het AD. Ruim een jaar werkte ze met haar team aan de ontwikkeling van het vaccin waarbij al in een vroeg stadium werd besloten vol in te zetten op een middel waarvan maar één dosis nodig is. Een besluit dat door Schuitemaker persoonlijk werd genomen, waarna ze het volledige ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleidde. Met succes.

De internationale farmaceutische nieuwssite Fierce Pharma noemde Schuitemaker al een van de “22 invloedrijkste mensen in de strijd tegen het coronavirus”. Ondanks haar prestatie van wereldformaat, blijft Schuitemaker zelf bescheiden en wil ze het succes niet aan haarzelf toeschrijven: “Ik moet altijd ontzettend lachen als iemand zegt: ‘Ik heb een vaccin ontwikkeld.’ Dat is een teamprestatie van duizenden mensen. Ieder zijn rol.”

De eerste prikken met het Janssen-vaccin worden mogelijk al in april gezet. Het vaccin is gemiddeld voor 66 procent effectief na één prik en scoort vooral goed tegen een ernstig ziekteverloop. Het nieuws van de acceptatie van het Janssen-vaccin komt donderdag op een goed tijdstip, nadat een ander vaccin waar Nederland hoog op heeft ingezet – dat van het toch al omstreden AstraZeneca – door Denemarken en Oostenrijk tijdelijk in de ban is gedaan vanwege ernstige bijwerkingen.

Bronnen: Parool, AD