Leidse school geeft les in moslimbashen

Op sociale media is ophef ontstaan rond een middelbare school in Leiden. Op een foto is te zien hoe leerlingen een schrijfopdracht kregen die bol staat van racistische vooroordelen ten opzichte van moslims. De foto werd onder meer gedeeld via het instagram-account van DENK, voorzien van het bijschrijft: ‘Wanneer je Wilders als invaldocent hebt…’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DENK (@denknl)

Leerlingen van het protestants-christelijke Visser ’t Hooft Lyceum kregen de opdracht een krantenartikel van 500 woorden te schrijven ‘over de vrijheid van Godsdienst en de islam’. De eerste vragen hebben vooral betrekking tot terreur uit naam van de islam:

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

De laatste, sturende vragen zetten vervolgens moslims massaal in het verdomhoekje door terreur rechtstreeks te koppelen aan de religie:

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een Godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Op sociale media hebben inmiddels zoveel mensen verbolgen gereageerd op de opdracht, dat de school zich genoodzaakt zag met een verklaring te komen. Die luidt:

Op de sociale media gaat op dit moment een bericht rond over een opdracht die op Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden in een les is opgegeven. Het Visser ’t Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week. Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen. Dat is zeker niet de bedoeling geweest.

H/t: Safa/Twitter