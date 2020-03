Lessen uit Italië

Nederlanders die in Bergamo wonen kijken met stijgende verbazing naar de Nederlandse aanpak van de corona-epidemie. “Nederland reageert te traag”, zegt Jiska van der Kooij tegen Nieuwsuur.

De inwoners van Bergamo zitten verplicht thuis, in volledige isolatie. De mensen mogen één keer per week naar buiten, voor hun gezondheid of boodschappen. Daar is wel een verplicht certificaat voor nodig. Wie op straat is zonder geldige reden, riskeert een boete.

Bekijk hier de reportage van Nieuwsuur:

Als Europa in oorlog is met het #coronavirus , dan is Bergamo de frontlinie. #Nieuwsuur pic.twitter.com/O103xUw6gZ

If you'e still hanging with friends, going to restaurants/bars, and acting like this isn't a big deal, get your shit together.

The following thread is taken from an Italian citizen.

As they put it:

"To the rest of the world, you have no idea what's coming."

MUST READ👇

— Yano (@JasonYanowitz) March 14, 2020