Letland gaat als eerste EU-land opnieuw in lockdown

De regering van Letland voert opnieuw een lockdwon in omdat de coronacijfers te hard stijgen. Het land telt nu het hoogste aantal nieuwe besmettingen per hoofd van de bevolking. De horeca gaat weer op slot, voor minstens vier weken. Thuiswerken wordt weer de norm en de avondklok is opnieuw ingevoerd. Net als in andere voormalige Oostbloklanden is het wantrouwen tegen de overheid groot en laten veel mensen zich leiden door allerlei complotverhalen die via sociale media worden verspreid.

Nu.nl meldt:

De grootste nieuwssites van Litouwen hebben inmiddels besloten lezers niet meer te laten reageren op artikelen over coronavaccins. Zo proberen de media complottheorieën in te dammen. De websites laken de “onjuiste, nergens op gebaseerde informatie die antivaxers verspreiden”.

De premier waarschuwt dat de gezondheidszorg compleet dreigt vast te lopen, schrijft The Guardian. Hij bood zijn excuses aan de 59 procent van de burgers die zich wel hebben laten vaccineren.