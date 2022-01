Levensgevaarlijk: duizenden Bulgaren drinken bleekmiddel tegen corona

Bijna tienduizend Bulgaren drinken verdunde chloordioxide – een soort bleekmiddel – in de onterechte veronderstelling dat ze zich zo beschermen tegen corona. Dat blijkt uit journalistiek onderzoek van de tv-zender bTV. Ook brengen Bulgaren die geloven in de heilzame werking van het disinfectiemiddel, chloordioxide aan op hun huid. De geslachtsdelen worden daarbij niet overgeslagen.

Het middel wordt onder meer aangeprezen in Facebook-groepen voor mensen die geen vertrouwen hebben in de reguliere geneeskunde en medicijnen. Bogdan Kirilov, hoofd van het Bulgaarse medicijnagentschap, waarschuwt voor de gevaren. “Het drinken van deze vloeistof kan zeer ernstige en zelfs dodelijke gevolgen hebben”, zegt hij. Het ministerie van Volksgezondheid kijkt inmiddels naar mogelijkheden om de verkoop van chloordioxide aan banden te leggen.

Bulgarije heeft te kampen met groot wantrouwen tegen de coronavaccins en -maatregelen. In geen enkele andere EU-lidstaat is de vaccinatiegraad zo laag: slechts 29 procent van de bevolking is volledig ingeënt. Het gevolg daarvan is dat Bulgarije een van de hoogste sterftecijfers ter wereld heeft.