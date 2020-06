LHBTI-rechten en handicap voortaan verankerd in artikel 1 Grondwet

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet. Aan de verboden discriminatiegronden die al in artikel 1 genoemd werden, wordt naast ‘seksuele gerichtheid’ ook ‘handicap’ toegevoegd.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA). Naast hun partijen stemden ook VVD, CDA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50Plus, DENK en Groep Krol/Van Kooten-Arissen voor. De PVV, SGP, Forum voor Democratie en het lid Van Haga stemden tegen.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug spreekt van ‘prachtig nieuws’:

Vandaag zetten we een grote stap op weg naar verankering van onze rechten in de Grondwet. Dat is belangrijk voor vandaag, als opdracht aan de politiek om bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s aan te pakken. En het is belangrijk voor de toekomst, als garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaarbevochten rechten kunnen genieten.